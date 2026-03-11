كشفت الشركة المنتجة لفيلم «فاميلي بيزنس» البوستر الدعائي الرسمي للعمل، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد إلى جانب الفنانة غادة عادل، وذلك استعدادًا لطرحه في دور العرض خلال موسم عيد الفطر القادم.

أجواء كوميدية

وظهر محمد سعد في البوستر وهو يقود دراجة نارية بينما تجلس خلفه غادة عادل، في لقطة تعكس أجواء من الكوميديا والمغامرة التي تدور في إطارها أحداث الفيلم.

إطلالة مختلفة

كما لفتت الإطلالة المختلفة التي ظهر بها محمد سعد انتباه الجمهور، إذ ارتدى ملابس كاجوال مع جاكيت جلدي، في مظهر مغاير نسبيًا عن الشخصيات التي اعتاد تقديمها في أعماله السابقة.

فضول الجمهور

وأثار البوستر حالة من الفضول بين المتابعين حول طبيعة الشخصية التي يقدمها سعد في العمل، خصوصا مع التغيير الواضح في شكله وطبيعة ظهوره ضمن أحداث الفيلم.

فريق العمل

ويجمع الفيلم بجانب محمد سعد وغادة عادل، كلا من دنيا سامي، هيدي كرم، أحمد الرافعي، محمود عبد المغني، أسامة الهادي، وآخرين، والعمل من إنتاج محمد رشيدي، وإخراج وائل إحسان.

آخر أعماله السينمائية

وحقق محمد سعد إيرادات مرتفعة في آخر أفلامه السينمائية فيلم «الدشاش» الذي قدم فيه أدوار الشر لأول مرة وسط إشادات الجمهور، وشاركه بالعمل كل من زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين ومن تأليف جوزيف فوزي، وإخراج الراحل سامح عبدالعزيز.