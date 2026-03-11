كشفت الفنانة المصرية والاستعراضية دينا تفاصيل جديدة تتعلق بحياتها الشخصية، وذلك خلال ظهورها في برنامج «رامز ليفل الوحش» الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، إذ ردت على سؤاله حول عدد مرات زواجها، مؤكدة أنها تزوجت 9 مرات على مدار حياتها.

لا ممثلين بين أزواجها

كما وجه رامز جلال خلال اللقاء سؤالاً لها عما إذا كان من بين أزواجها أي فنان يعمل في مجال التمثيل، لتوضح أن جميع زيجاتها كانت خارج الوسط الفني، مؤكدة أنه لم يكن هناك ممثل واحد بين أزواجها.

أشهر زيجاتها

ورغم عدم كشفها أسماء جميع من ارتبطت بهم، فإن أبرز زيجاتها كانت من المخرج سامح الباجوري، والد نجلها الوحيد «علي».

كما تطرقت دينا خلال الحلقة إلى المقارنة بين الفنانتين دينا الشربيني ومي عمر في الرقص الشرقي، لتفاجئ الجميع بإجابة مختلفة، إذ اختارت الفنانة المصرية نبيلة عبيد باعتبارها الأفضل في هذا المجال.

تعليقها على رقص مي عمر

كما علقت دينا على أداء مي عمر في الرقص، وقالت إن الأخيرة لا تجيد الرقص الشرقي، مشيرة إلى أنها استعانت براقصة بديلة لتنفيذ مشاهد الرقص في مسلسل «إش إش».

آخر أعمالها الفنية

يشار إلى أن مسلسل «إش إش» كان آخر أعمال دينا التلفزيونية الذي عرض في موسم دراما رمضان عام 2025، والعمل من بطولة مي عمر وانتصار وهالة صدقي وماجد المصري ومحمد الشرنوبي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.