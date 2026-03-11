شهدت مباراة غلطة سراي وليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حدثاً خاصاً ومميزاً، عندما رفعت جماهير غلطة سراي صورة عملاقة قبل انطلاق المباراة، جسّدت فيها فيكتور أوسيمين مع عائلته تحمل عبارة «نحن عائلة والعائلة هي كل شيء».



وظهر الهداف النيجيري بعد مشاهدة تلك اللوحة متأثراً بشكل كبير قبل أن يستسلم لدموعه، وتوجه لشكر جماهير فريقه على تلك اللوحة التي حملت معاني كبيرة للاعب.



وكان غلطة سراي قد كسب المباراة بنتيجة (1-0) في انتظار لقاء الإياب الذي سيجمع الفريقين على ملعب أنفيلد في ليفربول الأسبوع القادم.