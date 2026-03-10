حقق النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، رقماً قياسياً جديداً بعد ظهوره في التشكيلة الأساسية لمواجهة غلطة سراي التركي، اليوم (الثلاثاء)، ضمن منافسات ذهاب ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

صلاح يتخطى كاراغر

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أصبح محمد صلاح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ ليفربول بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 81 مباراة، محطماً الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة جيمي كاراغر (80 مباراة).

أرقام صلاح

وخلال مشاركاته الـ80 السابقة بقميص «الريدز» في دوري أبطال أوروبا، سجل محمد صلاح 46 هدفاً وقدم 19 تمريرة حاسمة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

إجمالاً، خاض النجم المصري 432 مباراة بقميص ليفربول في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى النادي في 2017 قادماً من روما الإيطالي، أحرز خلالها 254 هدفاً وقدم 121 تمريرة حاسمة.