أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير خمس مسيّرات في الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل شيبة.

وأكد اللواء الركن تركي المالكي أنه تم اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية.