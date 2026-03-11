أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير خمس مسيّرات في الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل شيبة.
وأكد اللواء الركن تركي المالكي أنه تم اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية.
The official spokesperson for the Ministry of Defense, Major General Turki Al-Maliki, announced the interception and destruction of five drones in the Empty Quarter that were heading towards the Shaybah field.
Major General Turki Al-Maliki confirmed that two drones were intercepted and destroyed in the Eastern Province.