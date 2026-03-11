أعلن نادي نانت إقالة مدربه المغربي أحمد قنطاري بسبب سوء النتائج في مسابقة الدوري الفرنسي، وتعيين البوسني وحيد خليلوزيتش خلفاً له.

وفي بيان عبر موقعه الإلكتروني، أوضح نادي نانت أن إدارة النادي أعفت أحمد قنطاري من منصبه كمدرب للفريق الأول، وعينت خليلوزيتش خلفاً له حتى نهاية الموسم الجاري.

مهمة إنقاذ

ولن تكون مهمة خليلوزيتش مع نانت سهلة، إذ يواجه الفريق شبح الهبوط بعد تراجعه إلى المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة، متأخراً بسبع نقاط عن منطقة الأمان.

تجربتان سابقتان

وسبق أن ارتدى خليلوزيتش قميص نانت كلاعب كرة قدم في الفترة من 1981 حتى 1986، كما درّب الفريق بين أكتوبر 2018 وأغسطس 2019.