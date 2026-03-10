أفصحت قناة «فوكس نيوز»، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال في مقابلة مع القناة أمس (الإثنين)، إنه من الممكن أن يتحدث مع إيران.



وكان ترمب حذر، في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة سترد بقوة ساحقة في حال أقدمت إيران على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز.



وقال في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»: إن أي خطوة من جانب إيران لوقف حركة النفط في المضيق ستقابل بضربات أمريكية «أقسى بعشرين مرة» من أي ضربات سابقة تعرضت لها طهران.



وأضاف «سيحل على إيران الموت والنار والغضب إذا أوقفت تدفق النفط من مضيق هرمز»، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قد تستهدف ما وصفها بـ«الأهداف سهلة التدمير»، الأمر الذي قد يجعل من الصعب على طهران إعادة بناء قدراتها كدولة.



وكان استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (الثلاثاء)، إجراء أي محادثات بعد تصريح الرئيس ترمب بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً.



واعتبر أن خطط أمريكا وإسرائيل لتغيير النظام في إيران فشلت، مؤكداً أن بلاده مستعدة لمواصلة الهجمات الصاروخية طالما كان ذلك ضرورياً.



وقال عراقجي لقناة بي بي اس نيوز PBS News الأمريكية: نحن على استعداد لمواصلة الضربات الصاروخية ضدهم طالما كان ذلك ضرورياً وكلما كان ذلك ضرورياً، لافتا إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تعد مطروحة لدى طهران.



وأكد وزير الخارجية الإيراني أن التفاوض مع الأمريكيين ليس على جدول الأعمال حالياً، مستذكراً أن إيران لديها تجربة مريرة للغاية في التعامل معهم.