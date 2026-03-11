تحدثت الفنانة المصرية نرمين الفقي عن تجربتها في تجسيد شخصية «فايقة الراعي» ضمن أحداث مسلسل الرمضاني «أولاد الراعي»، مؤكدة أن الدور يمثل محطة مختلفة في مشوارها الفني لما يحمله من أبعاد نفسية معقدة.

سبب موافقتها

وأوضحت الفقي في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن الدور جذبها منذ قراءة السيناريو للمرة الأولى، إذ رأت أنها الشخصية غير تقليدية تتحرك بدوافع متعددة، ولا يمكن اختزالها في إطار واحد، وهو ما جعلها تشعر بأنها أمام تجربة درامية مميزة.



الفنانة المصرية نرمين الفقي

تحضيرات دقيقة للدور

وأضافت أن التحضير للشخصية استغرق وقتًا طويلًا، حيث حرصت على دراسة تفاصيلها بدقة، بداية من طريقة الحركة ونبرة الصوت وحتى ردود الأفعال الصغيرة، حتى تظهر بشكل طبيعي ومقنع أمام الجمهور.

وأكدت نرمين الفقي أن تقديم هذا الدور شكّل تحديًا حقيقيًا لها، خصوصا أنها تحرص دائمًا على اختيار الأدوار التي تخرج بها من المنطقة الآمنة وتمنحها فرصة لاكتشاف مساحات جديدة في الأداء.

البحث عن القيمة

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها لم تعد تبحث فقط عن الظهور، بل عن تقديم أدوار ذات قيمة فنية تبقى في ذاكرة الجمهور وتضيف إلى تجربتها كممثلة.

بطولة مشتركة

ويشارك نرمين الفقي في العمل مجموعة من نجوم الفن من بينهم ماجد المصري، خالد الصاوي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، شادي مقار، ومحمد عز وآخرون، والمسلسل مكون من 30 حلقة.