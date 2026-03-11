غادر اليوم مدافع نادي الهلال «يوسف أكتشيتشيك» إلى العاصمة الفرنسية باريس لفحص الإصابة التي يعاني منها أسفل البطن عند الدكتور جيل ريبول، أحد أشهر الأطباء المتخصصين في جراحة وإصابات الآم أسفل البطن للرياضيين، وبالتنسيق مع الفريق الطبي بالنادي، للاطمئنان على موضع إصابة اللاعب، والتأكد من عدم حاجته لتدخل جراحي والاكتفاء بحقن موضع الإصابة ومواصلة العلاج الطبيعي، إذ اتضح لدى الجهاز الطبي أن «يوسف أكتشيتشيك» مازال يعاني من ألم في أسفل البطن وقد يكون (فتقا أو التهابات في أسفل البطن).



من جهة أخرى، شارك اللاعب «روبين نيڤيز» في الجزء الأول من الحصة التدريبية، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.



يذكر أن الهلال يسعى لاستعادة كافة نجومه المصابين في هذه المرحلة الحاسمة للدوري وكأس الملك وبطولة النخبة الآسيوية، حيث ينافس «الزعيم» على ألقابه ويحتاج لجاهزية كافة اللاعبين لباقي مباريات الموسم لتحقيق لقب الدوري.



وكان الهلال حقق فوزًا عريضًا على ضيفه النجمة بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما الجمعة الماضية على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، ورفع رصيده النقطي إلى (61) نقطة في المركز الثالث.