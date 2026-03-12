في أنقرة التركية، أوقفت الشرطة امرأة خطيرة تُدعى شريفة يلماز بعد أن نفذت سلسلة احتيالات مذهلة، خدعت خلالها ضحاياها بانتحال هويات غير متوقعة: ضابطة مخابرات، وممثلة، ودبلوماسية، مستغلة صورًا مفبركة بالذكاء الاصطناعي لتضليل الضحايا وجمع الأموال منهم.

قدمت شريفة نفسها في أوقات مختلفة كعضوة في جهاز المخابرات الوطني التركي (MIT)، أو ممثلة لـ«حلف الناتو» و«الأمم المتحدة»، أو حتى دبلوماسية أمريكية حديثة العودة. هذا التنقل بين الهويات منحها القدرة على خداع فئات متنوعة، من فلاحين وأصحاب مطاعم إلى سياسيين ومسؤولين كبار.

وبدأت شريفة يلماز بخداع الضحايا البسطاء مثل الفلاحين وتجار الخضار وسائقي سيارات الأجرة، ثم توسعت لتستغل ضحايا زلزال تركيا 2023 الباحثين عن تعويضات حكومية. وساهم اعتمادها على الذكاء الاصطناعي لتزييف الصور في جعل الضحايا يصدقون قصتها بسهولة، فحتى الشخصيات رفيعة المستوى لم يكتشفوا خداعها.

ولم تكتفِ بالاحتيال المالي، بل هددت شريفة يلماز من رفضوا التعاون بنقلهم أو الإضرار بمناصبهم، مدعية أنها تمتلك علاقات رفيعة المستوى. وجعلها هذا الأسلوب واحدة من أخطر المحتالات في تركيا في السنوات الأخيرة.

لكن مسرحية الاحتيال انتهت بالقبض على شريفة يلماز وإحالتها للمحاكمة، وسط تداول واسع لصورها المتعددة والهويات المزيفة التي استخدمتها لخداع الضحايا.