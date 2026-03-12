أودت حادثة مأساوية بحياة خمسة أشخاص وأصابت تسعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفق حصيلة أولية مرجحة للارتفاع، بعد انقلاب سيارة كانت تنقل عمالًا زراعيين، بينهم نساء، أمس (الأربعاء)، قرب دوار لحوانتة في نفوذ قيادة أولاد رحمون بإقليم الجديدة في المغرب.

وفور وقوع الحادثة، انتقلت عناصر الدرك الملكي وطاقم الوقاية المدنية إلى مكان الحادثة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونقل جثث الضحايا إلى ثلاجة حفظ الأموات تحت تصرف النيابة العامة التي فتحت تحقيقًا قضائيًا لمعرفة ملابسات الواقعة.

وتعد هذه الحادثة الثانية في صفوف العمال الزراعيين بإقليم الجديدة خلال أسبوع واحد، ما يثير التساؤل حول سلامة نقل المستخدمين على العربات الفلاحية وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي المزيد من الخسائر البشرية.

وتواصل السلطات المحلية والنيابة العامة في المغرب تحقيقاتها لتحديد أسباب الحادثة وتحميل المسؤوليات، وسط دعوات بزيادة مراقبة وسلامة النقل الفلاحي.