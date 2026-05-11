تفاعل عدد من النجوم والجمهور مع عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب الأخيرة إلى الساحة الفنية بأغنية «تباعاً تباعاً»، معبرين عن دعمهم لها عبر تعليقات ورسائل لاقت انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشاد متابعون بصوت شيرين وأدائها العاطفي الذي أعاد إلى الأذهان أبرز مراحلها الفنية، معتبرين أن الأغنية تمثل عودة قوية للفنانة المصرية بعد فترة من الغياب، فيما تصدرت مقاطع من العمل قوائم التداول على مواقع التواصل.

وشهدت الأغنية تفاعلاً لافتاً من عدد من النجمات العربيات، اللواتي حرصن على دعم شيرين برسائل حملت عبارات التشجيع والمحبة، في خطوة عكست حجم العلاقة التي تجمعها بزميلاتها في الوسط الفني، إضافة إلى مكانتها الجماهيرية في العالم العربي.

فيما اختار الفنان أحمد العوضي أسلوباً مختلفاً في التفاعل مع الأغنية، بعدما نشر مقطعاً منها عبر حساباته، مع تعليق أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين ربطوا بين اختياره للأغنية وكلماتها المؤثرة.

وتواصل أغنية «تباعاً تباعاً» تحقيق انتشار متسارع منذ طرحها، وسط إشادات نقدية وجماهيرية، اعتبرت العمل من أبرز الإصدارات الغنائية خلال الفترة الحالية.