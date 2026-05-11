أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيصل إلى العاصمة الصينية بكين، مساء (الأربعاء) القادم وسيلتقي نظيره الصيني شي جين بينج، لعقد قمة.



وقالت المتحدثة في تصريحات صحفية، إن زيارة ترمب إلى الصين ستشمل لقاءً ثنائياً مع شي، وغداء عمل قبل مغادرته يوم الجمعة، موضحة أن ترمب وشي سيناقشان قضايا الفضاء، والزراعة، والطاقة.



وأشارت المتحدثة إلى واشنطن وبكين ستعملان على إنشاء مجلس مشترك للتجارة ومجلس آخر للاستثمار، مبينة أن الرئيس ترمب يعتزم استضافة الرئيس الصيني في زيارة، خلال وقت لاحق من العام الجاري.



وتوقع مسؤول أمريكي كبير أن يناقش الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني دعم بكين لإيران وروسيا، إضافة إلى قضية الرسوم الجمركية، وأمن الذكاء الاصطناعي وكذلك اتفاق ⁠المعادن الأرضية ⁠النادرة بين الولايات المتحدة والصين الذي ​لا يزال ساري المفعول، وسيُعلن ​عن تمديده ​في الوقت ‌المناسب.



وقال المسؤول الأمريكي: «ترمب سيضغط على الصين بشأن إيران»



وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أنه من المرجح أن يناقش ترمب وشي قضايا التجارة، بما في ذلك الاستثمارات المحتملة في بلديهما.



من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنج سيرأس وفداً إلى كوريا الجنوبية، لإجراء محادثات تجارية مع مسؤولين أمريكيين يومي 12 و13 مايو الجاري، وبحسب بيان للوزارة فإن المحادثات ستركز على القضايا الاقتصادية والتجارية التي تهم الجانبين.



وأشار البيان إلى أن المباحثات تأتي في أعقاب التوافق الذي تسنى التوصل إليه خلال مكالمات هاتفية واجتماعات سابقة بين رئيسي البلدين، منها اجتماعهما في بوسان بكوريا الجنوبية في أكتوبر من العام الماضي.