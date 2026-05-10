تشهد بطولة كأس العالم 2026 المرتقبة اهتمامًا واسعًا، ليس فقط على الصعيد الرياضي، بل أيضًا بسبب العروض الفنية الضخمة المتوقع إقامتها خلال الحدث العالمي، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط ترقب لمشاركة نخبة من أشهر نجوم الموسيقى حول العالم. وتتصدر الفنانة شاكيرا قائمة الأسماء المشاركة بعد أن أكدت ذلك رسميًا بإعلان تقديمها أغنية جديدة خصوصًا بمونديال 2026 بعنوان «Dai Dai»، وهي إحدى أبرز الفنانات المرتبطات بتاريخ المونديال، بعد النجاح الكبير الذي حققته بأغنية «واكا واكا».

كما يبرز اسم الفنان النيجيري بورنا بوي، الذي يُتوقع أن يكون حاضرًا في الحفل الافتتاحي أو النهائي، خصوصًا بعد تعاونه الفني مع شاكيرا في الأغنية الرسمية للبطولة.

وتدخل فرقة كولدبلاي ضمن قائمة الأسماء المتداولة بقوة للمشاركة في العروض المصاحبة للمونديال، خصوصًا مع الحديث عن تنظيم عرض فني عالمي ضخم خلال المباراة النهائية.

ويُعد الفنان الكندي دريك من أبرز النجوم المتوقع ظهورهم في البطولة، في ظل شعبيته الواسعة في أمريكا الشمالية وحضوره المتكرر في الفعاليات الرياضية العالمية.

كما يُتوقع مشاركة النجم اللاتيني باد باني، الذي يُعد من أكثر الفنانين تأثيرًا في الساحة الموسيقية العالمية خلال السنوات الأخيرة، وسط توقعات بأن يقدم عروضًا تعكس الهوية اللاتينية للبطولة.