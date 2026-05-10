أعرب مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا عن غضبه الشديد من تسريب تفاصيل الشجار بين ثنائي الفريق فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني، إلى وسائل الإعلام.

وكان ريال مدريد قد أعلن، الجمعة، توقيع غرامة مالية بقيمة 500 ألف يورو على الثنائي، بسبب الشجار العنيف الذي نشب بينهما الخميس الماضي، ونُقل على إثره فالفيردي إلى المستشفى لعلاج جرح في الوجه.

خائن في غرفة الملابس

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق «كلاسيكو الأرض» ضد برشلونة، المقرر اليوم (الأحد): «تسريب أمور تحدث في غرفة الملابس يُعد خيانة لريال مدريد، وعدم ولاء تام لهذا الشعار، وهذا شيء يحزنني للغاية».

وأضاف: «أعتقد أن فالفيردي وتشواميني لاعبان يمثلان بشكل جيد ما يعنيه ريال مدريد، ويستحقان أن نطوي الصفحة، وأن نمنحهما فرصة لمواصلة القتال من أجل هذا النادي، هما لاعبان فازا بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وليس كل اللاعبين الذين مروا من هنا يمكنهم قول الشيء نفسه، وأنا فخور جداً بهما».

مصدر التسريبات

وحول ما إذا كان قد عرف الشخص الذي سرّب الواقعة إلى وسائل الإعلام، أجاب: «لا، أنا لا أعمل في وكالة الاستخبارات المركزية أو أي شيء من هذا القبيل، في غرفة ملابس ريال مدريد، لا أوجه اتهامات للاعبين أو لأي شخص، لأنني لا أستطيع القيام بذلك، هناك الكثير من الأشخاص حول الفريق الأول، وأنا لست هنا لأشير بأصابع الاتهام إلى أحد، أحاول أن أكون قدوة، وما يحدث في محادثاتي الخاصة مع اللاعبين سيبقى دائماً بينهم وبيني، أعتقد أن هذه هي الطريقة التي أتصرف بها، وأشعر بأنها الطريقة التي يجب أن تكون عليها غرفة الملابس هذه، وأعطي المثال للاعبي فريقي ولكل النادي».

وتابع: «لن أسمح أيضاً بأن يتم استغلال هذا الأمر للتشكيك في احترافية لاعبيّ، يتم تداول العديد من الأكاذيب، من الكذب القول إن لاعبيّ ليسوا محترفين، وليس صحيحاً أن لاعبيّ قد أهانوني ولو لمرة واحدة، كما أنه من الكذب أن أحدهم لا يلعب بسبب وجود مشاكل معي، أو لأن حياته لا تتماشى مع ما يجب أن تكون عليه حياة لاعب ريال مدريد، ولن أسمح بذلك، لأنه غير صحيح على الإطلاق».

مواقف لا تمثل ريال مدريد

وأشار: «خلال فترة لعبي كرة القدم، كان لدي زميل أخذ عصا غولف وضرب بها زميلاً آخر، بالنسبة لي، الأمر الأكثر جدية والأكثر إيلاماً، وقد قلت ذلك للاعبيّ، هو أن ما يحدث في غرفة ملابس ريال مدريد يجب أن يبقى في غرفة ملابس ريال مدريد. هذا هو الأمر الذي يؤلمني أكثر، إنها مواقف لا تمثل ريال مدريد، لأنها مواقف لا يجب أن تحدث بين الزملاء، لقد حدثت دائماً في كل مكان، ومع ذلك، لا أبررها أبداً، فقد عشت مواقف أسوأ أيضاً».

موقف تشواميني

وأكد مدرب ريال مدريد على وجود تشواميني في قائمة ريال مدريد استعداداً لخوض «كلاسيكو الأرض» ضد برشلونة.