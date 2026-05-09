تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه سندرلاند دون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت)، على ملعب «النور»، ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

ودخل مانشستر يونايتد بقيادة مدربه مايكل كاريك، مباراة اليوم دون ضغوط بعدما ضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد غياب موسمين.

إحصاءات المباراة

سيطر سندرلاند على مجريات المباراة بنسبة 52%، وسدد 13 تسديدة، منها تصويبتان على المرمى، مقابل 10 تسديدات لمانشستر يونايتد، منها اثنتان أيضاً بين القائمين والعارضة.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليغ، بينما وصل سندرلاند إلى النقطة 48 في المركز الـ12.