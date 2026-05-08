أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم (الجمعة)، عن تشخيص الإصابة التي تعرض لها ظهيره الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز خلال مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «تعرض ألفونسو ديفيز لإصابة عضلية في أوتار الركبة اليسرى خلال مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان يوم الأربعاء، ووفقاً لفحص أجراه الجهاز الطبي لنادي بايرن ميونخ، سيغيب اللاعب الدولي الكندي عن الملاعب لعدة أسابيع».

شكوك حول التحاقه بالمونديال

وبحسب تقارير صحفية، سيغيب ألفونسو ديفيز لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع، ما يجعل مشاركته في مباريات كندا الافتتاحية في كأس العالم موضع شك.

وتزايدت معاناة ديفيز مع الإصابات هذا الموسم، بعدما غاب الظهير الأيسر عن منتخب بلاده في المباراتين الوديتين ضد أيسلندا وتونس في مارس الماضي، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

موعد كأس العالم

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخباً في تاريخ البطولة.