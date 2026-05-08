لطالما عرف العلماء أن النساء أكثر عرضة بكثير من الرجال للإصابة بأمراض المناعة الذاتية، مثل الذئبة الحمراء، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والتصلب المتعدد، وهي أمراض تصيب ملايين الأشخاص حول العالم، وتشكل النساء نحو 80% من إجمالي المصابين بها.

والآن، توصلت دراسة علمية كبرى إلى تفسير جديد قد يوضح السبب وراء هذه الفجوة الصحية بين الجنسين.

فقد أجرى باحثون من معهد غارفان للأبحاث الطبية في أستراليا دراسة موسعة شملت أكثر من 1.25 مليون خلية دم مأخوذة من نحو ألف شخص، حيث قاموا بتحليل هذه الخلايا بدقة عالية، ليكتشفوا أكثر من ألف «مفتاح جيني» يعمل بشكل مختلف بين الرجال والنساء.

وأظهرت النتائج، المنشورة في المجلة الأمريكية لعلم الوراثة البشرية، أن الجهاز المناعي لدى النساء يتميز بنشاط أكبر واستجابة أقوى مقارنة بالرجال، إذ تمتلك النساء مستويات أعلى من الخلايا المناعية الأساسية مثل الخلايا البائية (B cells) والخلايا التائية (T cells)، المسؤولة عن مواجهة الفيروسات والتهديدات الصحية المختلفة.

ورغم أن هذه الاستجابة المناعية القوية تمنح النساء قدرة أفضل على مقاومة العدوى، إلا أن لها جانباً سلبياً، إذ قد يؤدي فرط نشاط الجهاز المناعي إلى مهاجمة أنسجة الجسم السليمة عن طريق الخطأ، مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

في المقابل، وجد الباحثون أن الرجال يمتلكون أعداداً أكبر من الخلايا الوحيدة (Monocytes)، وهي خلايا ترتبط أكثر بعمليات الإصلاح والصيانة داخل الجسم، كما أن أجهزتهم المناعية أقل ميلاً لإطلاق استجابات التهابية قوية، وهو ما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، لكنه قد يجعلهم أكثر عرضة لبعض أنواع العدوى والسرطان.

كما كشفت الدراسة أن هذه الفروقات لا ترتبط فقط بالكروموسومات الجنسية X وY، بل تشمل أيضاً تغيرات جينية مهمة على كروموسومات أخرى مشتركة بين الجنسين، ما يشير إلى أن هناك عوامل بيولوجية متعددة تتحكم في طريقة عمل جهاز المناعة.

ويرى خبراء أن هذه النتائج قد تمهد الطريق مستقبلاً لعلاجات أكثر تخصيصاً، حيث تُعالج أمراض المناعة الذاتية حالياً غالباً بنفس الأساليب لدى الجميع، رغم أن الدراسة تؤكد أن الرجال والنساء قد يحتاجون إلى إستراتيجيات علاجية مختلفة منذ البداية.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تبرز أهمية تمثيل الجنسين بشكل متوازن في الأبحاث الطبية، معربين عن أملهم في أن يسهم فهم هذه الاختلافات البيولوجية في تحسين التشخيص، وتطوير علاجات شخصية أكثر دقة، وتقديم رعاية صحية أفضل للمصابين بأمراض المناعة الذاتية.