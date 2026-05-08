في أجواء يملؤها الألم والصدمة، خيم الحزن على الوسط الفني عقب رحيل الفنان المصري هاني شاكر، حيث أقيم العزاء مساء اليوم في مسجد أبوشقة بالقاهرة، وسط حضور لافت من نجوم الفن ومحبيه الذين حرصوا على وداعه.

حضور لافت

وشهدت مراسم العزاء حالة من التأثر الشديد على وجوه الفنانين الحاضرين، الذين بدت عليهم ملامح الصدمة لفقدان أحد أبرز رموز الغناء العربي، حيث حضرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والفنان محمد ثروت، والموسيقار هاني مهنا، والإعلامية لميس الحديدي منذ بداية العزاء.

كما امتلأت القاعة بعدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة، من بينهم: تامر حسني، تامر عاشور، أنغام، صابرين، مرتضى منصور، مدحت العدل، لطيفة، بيومي فؤاد، أحمد زاهر، أحمد عبد العزيز، ماجد المصري، وائل جسار، محمد حماقي، وآخرون، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة.

جمال مبارك يشارك في مراسم العزاء

وشهدت المناسبة أيضاً حضور عدد من الشخصيات العامة، من بينهم جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي حرص على تقديم التعازي لأسرة الفنان الراحل.

يذكر أن اسم هاني شاكر ارتبط طوال مسيرته الفنية بالبهجة والحضور الإنساني، وتميز بروح مرحة وأسلوب راقٍ جعله قريباً من جمهوره وزملائه داخل الوسط الفني وخارجه.