أكّد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل أن مضيق هرمز يعدّ من أهم الممرات البحرية الحيوية للتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.

وقال الواصل خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقديم مشروع قرار حول حرية الملاحة في مضيق هرمز إن أي تهديد لحرية الملاحة في المضيق ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، محذرًا من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن تعطل تدفق السلع الأساسية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية.

وشدَّد على أهمية حماية أمن الملاحة البحرية وضمان التدفق الآمن والمستمر للتجارة الدولية وفقًا للقانون الدولي، داعيًا إلى تحرك دولي منسق لخفض التصعيد ومنع تفاقم الأزمة بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكّد أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية الحيوية وصون الأمن والسلم الدوليين.