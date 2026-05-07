أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف رئيس نادي أندورا، جيرارد بيكيه، لمدة 6 مباريات، بسبب سلوكه تجاه الحكام خلال مباراة الأسبوع الماضي.

كما عاقب الاتحاد الإسباني نجم برشلونة السابق بالحرمان من المشاركة في أي نشاط رسمي مرتبط بكرة القدم لمدة شهرين.

تفاصيل الواقعة

وبحسب تقارير إسبانية، فإن الحكم ألونسو دي إينا كتب في تقريره بعد خسارة أندورا بهدف نظيف أمام ضيفه ألباسيتي يوم الجمعة الماضي، أن بيكيه صرخ في وجه الحكام بنبرة وعيد.

عقوبات أخرى تطال إدارة النادي

ولم تقتصر العقوبات على بيكيه، إذ عاقب الاتحاد الإسباني كلاً من رئيس النادي فيران فيلاسيكا بالإيقاف لمدة أربعة أشهر، والمدير الرياضي خاومي نوجيس بالإيقاف 6 مباريات مع حرمانه من المشاركة في أي نشاط رسمي متعلق بكرة القدم لمدة شهرين، لتورطهما في الواقعة ذاتها.

وأمرت لجنة الانضباط بالاتحاد نادي أندورا بإغلاق المقصورة الرئاسية ومناطق كبار الشخصيات لمدة مباراتين، مع غرامة مالية قيمتها 1500 يورو.