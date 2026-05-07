تُوج العين بلقب الدوري الإماراتي للمرة الـ15 في تاريخه، عقب فوزه على مضيفه الشارقة بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة الـ24.

تفوق في المواجهات المباشرة

ووصل العين إلى 62 نقطة، بفارق ست نقاط عن شباب الأهلي، الذي فاز على النصر في التوقيت نفسه، مع تبقي جولتين على نهاية الموسم، ليتوج باللقب للمرة الأولى منذ موسم 2021-2022.

واستفاد العين من فوزه على شباب الأهلي ذهاباً وإياباً هذا الموسم، ليضمن حسم اللقب بفارق المواجهات المباشرة، حتى في حال تساوي الفريقين في عدد النقاط مع نهاية الموسم.

أهداف المباراة

افتتح عبدالكريم تراوري أهداف العين في الدقيقة العاشرة، ثم ضاعف الفريق الضيف تقدمه بعد خمس دقائق فقط، مستفيداً من هدف عكسي سجله مدافع الشارقة ماجد حسن.

وواصل العين تفوقه في الشوط الثاني، إذ أضاف إريك الهدف الثالث في الدقيقة 51، ثم سجل سفيان رحيمي الهدف الرابع بعد ثلاث دقائق فقط، قبل أن يختتم رامي ربيعة أهداف المباراة بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 63.