أكد قائد الخلود هتان باهبري لـ«عكاظ» أنه يطمح في تحقيق كأس الملك مع فريقه الحالي، بعد أن حصدها مرتين الأولى مع فريق الاتحاد 2013، وفريق الهلال 2019، وبمشيئة الله يكون اللقب الثالث مع الخلود في إنجاز تاريخي، والأهم التشرف بالسلام على راعي المباراة النهائية.



وأوضح باهبري أن تحقيق كأس الملك من أمام فريق الهلال ليس بالأمر الصعب، وتبقى كرة القدم لا يوجد فيها المستحيل، وسنبذل الجهد الكبير من أجل تحقيق الفوز وحصد كأس الملك الغالي، وتسجيل إنجاز تاريخي بحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخ الخلود.



وأشار باهبري إلى أن اللاعبين تعاهدوا على اللعب بروح الفريق الواحد، في المباراة النهائية ضد فريق الهلال، الذي يملك نجوماً عالميين وأفضل العناصر المحلية، وسيقدمون مباراة تليق بالتطور الكبير الذي تشهده الكرة السعودية.



وأبدى باهبري تفاؤله بتحقيق الفوز على فريق الهلال وحصد أغلى الكؤوس المحلية وتقديم الكأس الذهبية هدية لإدارة النادي والجماهير الوفية، ولأسرته وأبنائه سلطان وسعود والجوهرة.



يذكر أن هتان باهبري انضم لفريق الخلود بعقد لمدة موسم رياضي واحد، بعد انتهاء عقده مع نادي التعاون، وسبق أن خاض قبل ذلك 4 تجارب احترافية مع أندية (الاتحاد، والهلال، والشباب، والخليج)، ونجح في حصد البطولات مع فريقي الاتحاد والهلال.



الأندية التي احترف فيها هتان باهبري



- الاتحاد



- الخليج



- الهلال



- الشباب



- التعاون



- الخلود



حقق كأس الملك مرتين



- الاتحاد 2013



- الهلال 2019