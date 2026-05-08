يسعى النجم الهلالي سلطان مندش لتحقيق أولى بطولاته مع الزعيم حينما يواجه الخلود في المباراة النهائية على كأس الملك في الموسم الحالي، إذ يطمح اللاعب في المساهمة مع زملائه في فريق الهلال بحصد أغلى الكؤوس المحلية.



واستطاع مندش كسب ثقة الجهاز الفني بقيادة المدرب إنزاغي الذي أوصى إدارة نادي الهلال بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إذ نجح في الظهور بالمستوى الفني الرائع من خلال المباريات التي خاضها مع الفريق في الموسم الحالي.



ويحظى مندش بدعم جماهيري نظير التألق اللافت مع الفريق الهلالي في جميع المباريات، وآخرها مواجهة الخليج التي نجح في المساهمة بتسجيل هدف الفوز لفريقه لينتهي اللقاء بنتيجة 1/2، وحصد النقاط الثلاث وتعزيز حظوظ الزعيم في المنافسة على حصد لقب دوري روشن السعودي.



يذكر أن سلطان مندش انضم لفريق الهلال في يناير 2026 قادماً من نادي التعاون، بعقد يمتد لموسمين ونصف حتى عام 2028، وسبق أن خاض تجارب احترافية في أندية (الاتحاد، ونجران، والفيصلي، والأهلي، والفيحاء)، وحقق كأس ولي العهد مع فريق الاتحاد من أمام فريق النصر عام 2017.



