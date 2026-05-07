أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة صدور قرار يقضي بتحويل الدراسة من النظام «الحضوري» إلى نظام «التعليم عن بُعد» عبر المنصات الرقمية المعتمدة، وذلك في مجموعة مختارة من مدارس المنطقة، تزامناً مع بدء التجهيزات المكثفة لاستقبال موسم الحج لهذا العام.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحكومية المتكاملة لرفع كفاءة إدارة الحشود وتنظيم الحركة المرورية في العاصمة المقدسة.

ويهدف القرار بشكل أساسي إلى تخفيف الازدحام المروري وتقليل كثافة المركبات في الطرق الحيوية لتسهيل حركة تنقل الحجاج والجهات الخدمية وكذلك دعم الخطط التنظيمية من حيث مساندة الجهات الأمنية والمرورية في تنفيذ خطط إدارة الحركة في المنطقة المركزية والمحاور الرئيسية إضافة إلى ضمان استمرارية التعليم بحيث لا تتوقف العملية التعليمية للطلاب والطالبات من خلال تفعيل «منصة مدرستي» والوسائل الرقمية.

سيبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من الأسبوع القادم، وتحديداً خلال أيام (الثلاثاء، الأربعاء، والخميس). أما المدارس المشمولة بالقرار فقد تم تحديدها بناءً على موقعها الجغرافي وحاجتها التشغيلية، وتشمل:

1. مدارس المنطقة المركزية: المدارس المحيطة بالحرم المكي الشريف.

2. مدارس المحاور الرئيسية: المؤسسات التعليمية المطلة على الطرق المحورية الكبرى، مثل الطريق الدائري الثاني والطريق الدائري الثالث.

3. المقرات الحكومية: المدارس التي تم تخصيصها لتكون مقرات للجهات الحكومية المشاركة في أعمال وخدمات موسم الحج.

وأكدت إدارة تعليم مكة أن هناك تنسيقاً رفيع المستوى مع مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان «انسيابية العمل» خلال الموسم. كما وجهت الإدارة قادة المدارس المعنية والكوادر التعليمية بضرورة المتابعة الدقيقة عبر المنصات الرقمية لضمان استفادة الطلاب الكاملة من الحصص الدراسية المقررة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس مرونة المنظومة التعليمية في المملكة العربية السعودية وقدرتها على التكيف مع المتطلبات الوطنية الكبرى، بما يضمن راحة ضيوف الرحمن وسلامة العملية التعليمية في آن واحد.