عاجل | وفاة مؤسس CNN عن 87 عاماً.. وترمب: تيد تيرنر رحل وقلبه مكسور على شبكته

غيب الموت اليوم (الأربعاء) رجل الإعلام الأمريكي البارز ومؤسس شبكة CNN تيد تيرنر عن عمر ناهز 87 عاماً، بعد مسيرة صنعت تحولاً تاريخياً في صناعة الأخبار والبث التلفزيوني حول العالم.

ونعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الراحل، مؤكداً أن تيرنر كان «أحد العظماء عبر التاريخ»، مشيراً إلى أن مؤسس CNN شعر بصدمة كبيرة بعد بيع الشبكة، معتبراً أن الملاك الجدد غيّروا هويتها التي آمن بها لسنوات طويلة.

وقال ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشال" إن الشبكة «أصبحت تتبنى الفكر الووك»، مضيفاً أن تيرنر كان يرى CNN بمثابة «طفله»، معرباً عن أمله في أن تستعيد الشبكة «مصداقيتها ومجدها السابقين».

وأضاف: «كان واحداً من أعظم الشخصيات في تاريخ البث الإعلامي، وصديقاً لي.. كلما احتجت إليه كان موجوداً ومستعداً دائماً للقتال من أجل قضية نبيلة».

«فم الجنوب».. رجل كسر قواعد الإعلام

وُلد تيرنر في ولاية أوهايو، قبل أن يصنع اسمه كرجل أعمال وإعلام بارز في مدينة Atlanta، واشتهر بلقب «فم الجنوب» بسبب صراحته الحادة ومواقفه الجريئة.

وأسس إمبراطورية إعلامية ضخمة شملت أول محطة تلفزيونية فائقة عبر الكابل، إلى جانب إطلاق قنوات متخصصة في الأفلام والرسوم المتحركة، فضلاً عن امتلاكه فرقاً رياضية محترفة، أبرزها فريق Atlanta Braves.

‏CNN.. الفكرة التي غيّرت العالم

ارتبط اسم تيرنر عالمياً بإطلاق شبكة CNN، التي أحدثت ثورة في مفهوم التغطية الإخبارية المباشرة على مدار الساعة، ونجحت في نقل الأحداث لحظة بلحظة إلى ملايين المشاهدين حول العالم.

وفي عام 1991 اختارته مجلة Time «رجل العام»، تقديراً لتأثيره في الإعلام العالمي وتحويل المشاهدين في أكثر من 150 دولة إلى شهود مباشرين على الأحداث التاريخية.

ورغم بيعه شبكاته لاحقاً إلى شركة Time Warner وابتعاده عن إدارة الأعمال، ظل يؤكد أن تأسيس CNN يمثل «أعظم إنجاز» في حياته.

ناشط بيئي ومناهض للأسلحة النووية

بعيداً عن الإعلام، عُرف تيرنر كبحّار محترف وناشط دولي في قضايا السلام والبيئة، إذ أسس United Nations Foundation، ودعا لسنوات إلى القضاء على الأسلحة النووية حول العالم.

كما كان من أبرز ملاك الأراضي في الولايات المتحدة، ولعب دوراً في إعادة البيسون إلى الغرب الأمريكي، إضافة إلى ابتكار مسلسل الرسوم المتحركة Captain Planet and the Planeteers بهدف توعية الأطفال بالقضايا البيئية.

سنوات المرض والنهاية

وفي عام 2018 كشف تيرنر إصابته بالخرف المصحوب بأجسام ليوي، وهو اضطراب دماغي تدريجي، قبل أن يُنقل مطلع 2025 إلى المستشفى إثر إصابته بالتهاب رئوي خفيف، ثم تعافى داخل مركز لإعادة التأهيل.

ونعت شبكة CNN مؤسسها بكلمات مؤثرة، إذ قال رئيسها التنفيذي مارك تومسون إن تيرنر «كان قائداً جريئاً لا يعرف الخوف، وسيظل الروح الحاضرة لـCNN».

ورحل تيرنر تاركاً خلفه خمسة أبناء و14 حفيداً وحفيدين من الجيل الثالث، فيما يبقى اسمه واحداً من أبرز الأسماء التي غيّرت وجه الإعلام الحديث.