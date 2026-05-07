خضعت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لجلسة تصوير جديدة في أول ظهور لها بعد تعافيها من وعكتها الصحية الأخيرة، استعدادًا لعودتها إلى نشاطها الفني خلال الفترة القادمة.

أول ظهور

ظهرت شيرين خلال جلسة التصوير بطابع هادئ ومليء بالمشاعر، حيث ارتدت سوت باللون الأحمر لفتت انتباه جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنيتها الجديدة

وعلى جانب آخر، تستعد شيرين عبد الوهاب لفصل جديد في مشوارها الفني حيث ستطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «تباعاً تباعاً»، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الأخيرة «الحضن شوك».

ويحمل العمل الجديد توقيع عزيز الشافعي من حيث الكلمات والألحان، بينما يتولى التوزيع والميكس الموسيقي توما، وهو تعاون يعيد الثلاثي معًا بعد عدد من النجاحات الفنية السابقة.

حفلها المنتظر

ومن المقرر أن تحيي شيرين عبد الوهاب خلال الفترة القادمة حفلاً جماهيريًا ضخمًا يوم 7 أغسطس ضمن فعاليات بورتو جولف العلمين، وسط توقعات بأن يشهد الحفل عددًا من المفاجآت الفنية لجمهورها.

وكشفت الشركة المنظمة عن أسعار التذاكر الخاصة بالحفل، حيث تبدأ الفئة العادية Regular من 1000 جنيه، بينما تصل فئة Fanpit إلى 1500 جنيه، في حين جاءت الفئة الأعلى VIP Standing بسعر 2500 جنيه، وفقًا لتقسيمات الحضور المعلنة.