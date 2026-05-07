في مبادرة غير مسبوقة، أطلقت بلدية «كومرو» التابعة لمحافظة أوردو في شمال تركيا على ساحل البحر الأسود حزمة حوافز مادية وعينية استثنائية لتشجيع الإنجاب، بهدف عكس التناقص في عدد سكان البلدة والتصدي لأزمة تراجع المواليد التي تشهدها تركيا ككل.

وكشف رئيس البلدية يوسف يالتشوفا عن البرنامج الجديد الذي يبدأ تطبيقه من مايو 2026، مؤكداً أن العائلات التي تنجب 10 أطفال ستحصل على سيارة جديدة كلياً.

وأعلن رئيس البلدية عن حوافز إضافية حتي تحصل الأسرة التي تنجب 8 أطفال على عمل داخل البلدية لأحد أفراد الأسرة، إضافة إلى دعم مالي يصل إلى 300 ألف ليرة تركية، ومن الطفل الثالث فصاعداً مكافآت مالية متدرجة، تبدأ بـ50 ألف ليرة تركية، للطفل الثالث، و100 ألف ليرة للرابع، و150 ألف ليرة للخامس، مع إضافة 50 ألف ليرة إضافية لكل طفل لاحق.

ويشترط للحصول على المنحة أن تكون العائلة مقيمة في «كومرو» منذ عامين على الأقل، وأن تكون الولادات بعد تاريخ 4 مايو 2026، ويتم إيداع المكافآت في حساب مصرفي باسم الأم.

وتعاني تركيا، التي يبلغ عدد سكانها حالياً حوالى 86 مليون نسمة، من انخفاض حاد في معدلات الخصوبة، إذ انخفض معدل الخصوبة الإجمالي إلى حوالى 1.48 طفل لكل امرأة أقل بكثير من معدل الإحلال 2.1، وهو أحد أسرع الانخفاضات في أوروبا خلال العقد الماضي.

وأدى ذلك إلى تباطؤ نمو السكان، وارتفاع نسبة المسنين، وانخفاض نسبة الأطفال إلى أدنى مستوياتها منذ 1935، وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراراً من أن هذا التراجع يمثل «تهديداً وجودياً» لمستقبل البلاد.

وأطلقت الحكومة التركية أخيراً إستراتيجية وطنية لعام 2026-2035 لتشجيع الزواج والإنجاب، تشمل دعماً مالياً وتسهيلات للشباب، وتأتي مبادرة بلدية «كومرو» كرد محلي مباشر على تناقص سكان المنطقة، وأكد الرئيس يالتشوفا أن الهدف الرئيسي هو «زيادة عدد سكان الحي» وتعزيز الحياة الأسرية.