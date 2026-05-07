واصل المهاجم الإنجليزي إيفان توني، كتابة اسمه في تاريخ النادي الأهلي، بعدما أصبح ثاني الهدافين التاريخيين للفريق في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بالتساوي مع المهاجم البرازيلي سيموس، برصيد (53) هدفاً لكلٍ منهما.



وجاء وصول توني لهذا الرقم عقب تألقه اللافت مساء أمس أمام الفتح، بعدما سجل «هاتريك» قاد به الأهلي لتحقيق انتصار مهم، ليواصل المهاجم الإنجليزي أرقامه المميزة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأهلاوي.



ويُعد توني من أبرز العناصر الهجومية في الأهلي هذا الموسم، إذ نجح في ترك بصمة تهديفية قوية خلال فترة قصيرة، ليعادل الرقم التاريخي المسجل باسم سيموس، ويقترب خطوة إضافية من تعزيز موقعه في قائمة هدافي النادي عبر تاريخ دوري المحترفين.



ولا تزال حظوظ توني قائمة بقوة في الانفراد بالمركز الثاني، وتجاوز رقم سيموس بشكل رسمي، في ظل تبقي (3) مباريات للأهلي حتى نهاية الموسم الحالي، ما يمنحه فرصة كبيرة لرفع رصيده التهديفي ومواصلة التقدم في القائمة التاريخية.



ويتصدر السوري عمر السومة قائمة هدافي الأهلي التاريخيين في الدوري السعودي للمحترفين برصيد (144) هدفاً، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.