قلق كبير سيطر على جماهير الأهلي بعد اللحظات الأخيرة من مواجهة إنبي، حين سقط إمام عاشور متأثراً بإصابة بدت مؤلمة، ليغادر الملعب دون أن يتمكن من استكمال اللقاء.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً مريحاً بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من مجموعة التتويج بالدوري المصري، لكن فرحة الانتصار تراجعت أمام مشهد إصابة أحد أبرز نجوم الفريق.

عاشور اشتكى من آلام في الركبة فور سقوطه، ما أثار مخاوف الجهاز الفني والطبي، خصوصاً مع حساسية المرحلة واقتراب المواجهات الحاسمة. ووفقاً للتقييم المبدئي، فإن الإصابة تبدو كدمة في الركبة، إلا أن الصورة النهائية لم تتضح بعد.

ومن المنتظر أن تحدد الفحوصات الطبية والأشعة حجم الإصابة بدقة، وكذلك موقف اللاعب من المشاركة في المباراة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي.

وتتزايد مخاوف اللاعب نفسه من أن تكون الإصابة أكثر تعقيداً، في ظل طموحه الكبير للمشاركة في كأس العالم 2026، ما يجعل الأيام القادمة حاسمة في تحديد مصيره القريب.