كشفت مصادر «عكاظ» الخاصة أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أنهت زياراتها الرسمية لنادي النصر «زيارتين مجدولة» لكل نادٍ في الموسم بعد أن قامت بزيارة دار النصر «مرتين» المرة الأولى كانت قبل نحو شهرين، وتم فحص عدد من اللاعبين الأجانب والسعوديين، والمرة الثانية كانت قبل مباراة الأهلي، وتم فحص لاعبين آخرين ليس من بينهم الأسطورة كريستيانو رونالدو، وكشف المصدر أن رونالدو ونواف العقيدي وعبدالإله العمري وأيمن يحيى وعبدالله الخيبري «اللاعبين السعوديين الدوليين في النصر» خضعوا لكشف آخر، لكن كان عبر مندوب الفيفا في ما يسمى بكشف كأس العالم بطلب من الفيفا للاعبي الدول المشاركة في كأس العالم قبل مباراة القادسية، كما أوقعت القرعة الدون في كشف المنشطات بعد مباراة القادسية، وهو ما أثار ضجة في السوشل ميديا؛ بسبب تكرار الفحص على اللاعب البرتغالي المعروف، وبينت المصادر أن لجنة المنشطات زارت أيضاً الأندية الأخرى ومن بينها الهلال الذي تم اختيار لاعبه المغربي ياسين بونو وعدد من اللاعبين الدوليين في كشف كأس العالم، وأيضاً تم الكشف بالطريقة نفسها على لاعبي النادي الأهلي، وختم المصدر حديثه بأن الزيارات الميدانية لنادي النصر انتهت، وتبقى فقط اختيار اللاعبين بالقرعة بعد المباريات التي يتم اختيارها من قبل اللجنة.