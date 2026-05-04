توفيت الصحفية ثريا أبو السعود، شقيقة الفنانة الإعلامية صفاء أبو السعود، التي تعد واحدة من أبرز الصحفيات المصريات اللاتي عملن في مؤسستي الأهرام والأخبار، كما شغلت منصب مراسلة صحيفة الأهرام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لسنوات طويلة.

تعازٍ ومواساة

وشهد الوسط الإعلامي والفني حالة من الحزن عقب انتشار خبر الوفاة، وحرص عدد من الصحفيين والفنانين على تقديم التعازي لأسرة الراحلة والفنانة صفاء أبو السعود، مشيدين بمسيرتها المهنية الطويلة وعطائها في مجال الصحافة والإعلام.

وتُعد الراحلة ثريا أبو السعود من الأسماء البارزة في الصحافة المصرية بالخارج، وساهمت عبر عملها مراسلة في نقل العديد من الأحداث الفنية والثقافية المهمة، وتميزت بعلاقات واسعة داخل الوسطين الإعلامي والفني.