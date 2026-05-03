دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الجمعة المقبل.



أمطار على مكة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل تربة والمويه والخرمة ورنية والطائف وميسان وأضم.

وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل وادي الدواسر والسليل والأفلاج وعفيف والدوادمي والقويعية ومرات والغاط والزلفي والمجمعة وشقراء وثادق والرين.

جريان السيول وتساقط البرد

وأشارت المديرية إلى أن مناطق عسير وجازان والباحة والقصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية.

حالة جوية تتسم بالتقلبات

من جانبه، أعلن المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة، بدءاً من الغد وحتى يوم الجمعة القادم، ضمن حالة جوية تتسم بالتقلبات وعدم الاستقرار.

ظواهر مصاحبة

وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية ستصاحبها رياح هابطة نشطة قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً في الساعة أو أكثر، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، إضافة إلى احتمالية تساقط البرد على نطاقات متفرقة.

تحذيرات بحرية

كما نبه إلى ارتفاع الأمواج على السواحل، بالتزامن مع نشاط الرياح، ما يستدعي الحذر لممارسي الأنشطة البحرية.

سيول محتملة

وحذر المركز من جريان السيول في الأودية والشعاب، داعياً إلى متابعة التحديثات الرسمية واتباع تعليمات السلامة.