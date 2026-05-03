تبدأ وزارة التعليم، اعتباراً من اليوم (الأحد)، استقبال طلبات استثناء «التقاعد المبكر للدراسة» عبر نظام «فارس» لشاغلي الوظائف الإدارية، والتعليمية، وبند الأجور، والمستخدمين والمهندسين لمن أكمل 20 سنة خدمة، ويستمر التقديم حتى إغلاق النظام رسمياً 21 من مايو الجاري.

وبينت الوزارة، أن الخطة الزمنية لدراسة الطلبات تتمثل في مراجعة وتدقيق الطلبات خلال فترة التقديم، ورفع الطلبات في 2026/6/7، واعتماد طلب التقاعد المبكر في نظام «فارس» بعد صدور الموافقة، على أن يكون تاريخ التقاعد نهاية العام الدراسي الحالي 1447هـ. وأشارت إلى أن اعتماد طلب التقديم لا يترتب عليه قبول، إذ تتم دراسة الطلبات وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، ويتم استقبال طلبات الاستثناء إلكترونياً عبر النظام.

من جهة ثانية، مدّدت وزارة التعليم فترة التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين حتى 14 مايو 2026، وعزت الوزارة قرارها إلى «إتاحة الفرصة أمام المتقدمين لاستكمال إجراءات فحص اللياقة الطبية، ضمن متطلبات القبول المعتمدة»، وانطلاقاً من حرصها على تسهيل إجراءات القبول، وتمكين الطلبة من استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة، بما يضمن جاهزيتهم لبدء العام الدراسي وفق أعلى معايير السلامة.

ونصحت الوزارة آباء وأولياء أمور الطلبة المستجدين بالاستفادة من فترة التمديد، وعدم التأخر في إنهاء الإجراءات، بما يضمن انسيابية القبول واستكمال متطلبات الالتحاق في الوقت المحدد.

وأكدت أهمية المبادرة بحجز مواعيد فحص اللياقة الطبية عبر القنوات المعتمدة، والتأكد من استكمال جميع المتطلبات خلال الفترة المحددة، مشددةً على أن اجتياز الفحص الطبي يُعد شرطاً أساسياً لإتمام إجراءات القبول النهائي.