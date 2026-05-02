لم تكن مجرد حفلة زفاف عادية، بل كانت الشرارة التي أشعلت فتيل أزمة فنية ومجتمعية لم تشهدها ليبيا منذ سنوات. ففي غضون ساعات قليلة، تحولت مقاطع غنائية للمغنية الشعبية آسيا أحمد من مجرد فيديوهات عابرة إلى عاصفة رقمية اجتاحت هواتف الليبيين، مثيرةً تساؤلات حادة حول حدود الحرية في الفن الشعبي.

بدأت القصة بانتشار فيديوهات من حفلات خاصة وأعراس، ظهرت فيها المغنية وهي تؤدي كلمات وُصفت بأنها «صادمة»، حيث تضمنت إشارات مباشرة وصريحة للمخدرات. هذا المحتوى، الذي انتقل بسرعة البرق إلى منصة TikTok، اعتُبر خروجاً صارخاً عن النص المألوف في الأغنية الشعبية الليبية، مما وضع «آسيا» في مرمى نيران الانتقادات اللاذعة.

وتحولت التعليقات على المقاطع إلى ساحة حرب كلامية بين فريقين:

الفريق الغاضب: يرى أن هذه الأغاني هي «سموم» تنخر في جسد المجتمع، وتساهم في انحدار الذوق العام وتشويه صورة الفن الليبي المحافظ.

الفريق المدافع: يرى أن الفن الشعبي لم يأتِ من فراغ، بل هو مرآة تعكس واقعاً اجتماعياً موجوداً بالفعل، وأن الضجة المثارة هي نوع من «المثالية الزائدة».

وبين هذا وذاك تفاعل المتابعون مع تعليق يتساءل: «الفن الشعبي دائماً ما يكون مرآة الشارع، لكن هل وصلت المرآة إلى حد تجميل الممنوعات؟». وأعاد هذا الجدل للأذهان العصر الذهبي للأغنية الليبية، إذ قارن الكثيرون بين ما يُقدم اليوم وبين إرث العمالقة مثل محمد حسن، وتونس مفتاح، وناصر المزداوي. هؤلاء الرموز الذين ارتبطت أسماؤهم بهوية فنية رصينة، جعلوا الجمهور يتساءل بمرارة: كيف وصلنا من «يا ريح هدي» و«طق العود» إلى أغانٍ تمجد «الممنوعات»؟

المفارقة في هذه القضية أن الهجوم نفسه ساهم في زيادة انتشار المقاطع؛ فكلما زاد الغضب، زادت المشاهدات، مما يطرح سؤالاً جوهرياً حول دور مواقع التواصل في صناعة النجومية من الجدل.

ويمكن القول إن قضية آسيا أحمد لم تعد مجرد قصة مغنية شعبية، بل هي صرخة في وجه التغيير الذي يطرأ على الذائقة الليبية. فهل تتدخل الجهات المعنية لوضع «ميثاق شرف» فني، أم أن الشارع سيظل هو الحكم والخصم في آنٍ واحد؟