بينما تنتظر أسرة الطبيب الراحل ضياء العوضي نتائج إعادة تشريح الجثمان، بدأت تطفو على السطح تفاصيل «مريبة» حول الساعات الأخيرة والأيام التي سبقت اكتشاف وفاته داخل غرفته بالفندق في الإمارات، مما جعل الأسرة تصر على أن «الحقيقة الكاملة» لم تُكشف بعد.

الثغرة الزمنية.. أين كان الطبيب؟

تشير المعطيات الجديدة إلى أن الطبيب حجز إقامته لمدة 48 ساعة فقط، إلا أن وفاته ظلت «معلقة» دون اكتشاف لعدة أيام، وهو ما يثير السؤال الأخطر: هل حدثت الوفاة في التاريخ المفترض لمغادرته، أم أن شيئاً ما حدث وأخّر اكتشاف الجثة؟ ويمكن القول إن هذا التضارب في التوقيتات هو ما قاد الدفاع لفتح ملف «توقيت الوفاة» كأحد أهم أركان الشبهة الجنائية.

وكشف محامي الأسرة مصطفى مجدي بلاغًا رسميًّا يضع إدارة الفندق في دائرة الشبهات، مستنداً إلى نقاط جوهرية:

صمت غير مبرر: انقطاع التواصل مع الطبيب لأيام طويلة دون أن تبادر إدارة الفندق بأي إجراء احترازي أو تواصل مع الجهات المعنية.

تأخر الإخطار: البطء في إبلاغ القنصلية المصرية عند العثور على الجثمان، مما أثار شكوكاً حول «الشفافية» في التعامل مع الموقف منذ اللحظة الأولى.

غموض مالي: تضارب في طريقة سداد رسوم الإقامة، وهو ما يفتح الباب لتساؤلات حول ما إذا كان هناك «طرف آخر» قد تدخل في المشهد.

لغز «إثارة للجدل»

تتضاعف الشكوك في ظل التاريخ المهني الصاخب للراحل، حيث كان العوضي محوراً لجدل واسع قبل وفاته، بدءاً من شطبه من نقابة الأطباء المصرية وصولاً إلى إغلاق عيادته بسبب «نصائح طبية» اعتُبرت مضللة وخطيرة. هذا التاريخ المهني المليء بالخصومات والتوترات، دفع الأسرة للتمسك بفرضية أن وفاته لم تكن «عادية» كما صوّرتها التقارير الأولية.

ولم تعد القضية اليوم مجرد «وفاة طبيب»، بل أصبحت قضية رأي عام تترقب ما ستكشفه نتائج إعادة التشريح. فهل سينجح التقرير الطبي الجديد في حل لغز الأيام المفقودة؟ أم ستظل الوفاة محاطة بعلامات الاستفهام ذاتها؟

وتؤكد الأسرة أن كل الخيوط لا تزال مفتوحة، وأن إصرارهم على إعادة التشريح هو المحاولة الأخيرة لإسدال الستار على هذه الدراما المأساوية، والإجابة عن السؤال الذي يطاردهم: هل ما خفي كان فعلاً أعظم؟