علمت مصادر «عكاظ» بأن لاعب الأهلي البرازيلي ويندرسون جالينو أصيب بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مع احتمالية تأثر الغضروف الهلالي، خلال مواجهة فريقه أمام النصر في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، والتي انتهت نصراوية بنتيجة هدفين دون رد.



ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة، اليوم، لتحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب المتوقعة. ويُنتظر أن تتضح الصورة بشكل نهائي عقب صدور نتائج الفحوصات الطبية، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن برنامج العلاج والتأهيل.



وشهدت عملية نقل اللاعب من أرضية الملعب اعتراضاً من قبل الجهاز الإداري والطبي، بعد عدم السماح لسيارة النقل بنقل اللاعب إلى سيارة الإسعاف، ما أثار استياء المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو والجهاز الطبي للفريق.