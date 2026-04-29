أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، إجراءه محادثات «جيدة للغاية» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي.



وقال ترمب، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، إن بوتين أبدى استعداداً للانخراط في الملف الإيراني، مضيفاً: «قال لي إنه يرغب في المشاركة في موضوع تخصيب اليورانيوم إذا كان بإمكانه مساعدتنا في ذلك».



ولفت إلى أن بوتين لا يريد أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، مشيراً إلى أنه أبلغه بأنه يفضل أن يركز على إنهاء الحرب في أوكرانيا، موضحاً: «هذا بالنسبة لي أكثر أهمية».



رسائل أمريكية حازمة بشأن إيران



وأكد ترمب أن الولايات المتحدة «لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي»، مشدداً بالقول: «لقد دمرنا قواتهم البحرية، ودمرنا سلاحهم الجوي، ودمرنا دفاعاتهم الجوية، وكل منظوماتهم تقريباً».



وأضاف: «دمرنا نحو 80% من منشآت تصنيع الصواريخ لديهم، والباقي يمكن أن يُدمّر بسرعة كبيرة. وإذا لم نتوصل إلى اتفاق، فلن يمتلكوا سلاحاً نووياً. هم يعرفون ذلك، والجميع تقريباً يعرف ذلك»، موضحاً أن 159 سفينة إيرانية باتت في قاع البحر.



الإشادة بالحصار والقدرات العسكرية



وأشار ترمب إلى أن حصار إيران «عمل عبقري» وهو صامد وقوي، مؤكداً أنه لا يوجد جيش في العالم يضاهي الجيش الأمريكي، ومضيفاً أن على إيران الاستسلام في ظل انهيار اقتصادها.



كما لفت إلى أنه «لن يجرؤ أحد على ممارسة الألاعيب بشأن الحصار البحري»، مبيناً أن إيران هُزمت عسكرياً، وأن قواتها البحرية غارقة وقوتها الجوية مدمرة تدميراً ساحقاً.



تقييم داخلي وتحذيرات إضافية



وأضاف ترمب: «قال لي جاريد كوشنر إننا في وضع جيد جداً بشأن إيران»، مشيراً إلى أن نسبة التضخم في إيران عند أعلى مستوياتها.



واستطرد قائلاً إن إيران ربما جلبت معدات عسكرية خفيفة خلال وقف إطلاق النار، مؤكداً أن واشنطن تعلم مواقعها ويمكن تدميرها خلال دقائق.



انتقادات لبريطانيا وحلف الناتو



وأشار ترمب إلى أن كير ستارمر أبلغه بأن بريطانيا ستساعد بعد انتهاء الحرب، مضيفاً: «قلت لن نحتاج إليكم عندها».



كما أعرب عن إحباطه من عدم مشاركة حلفاء بلاده في حلف شمال الأطلسي، قائلاً: «كنت محبطاً جداً لأن حلفاءنا في الناتو لم يلبوا دعوتي للمساعدة».



تفاصيل روسية عن الاتصال



من جهة أخرى، أوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن المحادثة الهاتفية بين ترمب وبوتين استمرت لأكثر من ساعة ونصف، وكانت بمبادرة من الجانب الروسي، مشيراً إلى أن ترمب يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع في أوكرانيا بات وشيكاً.



ولفت إلى أن بوتين أبلغ ترمب بأن كييف تلجأ علناً إلى مهاجمة أهداف مدنية بحتة على الأراضي الروسية، موضحاً أن ترمب أكد أهمية إنهاء الأعمال العدائية سريعاً، وأبدى استعداده لتسهيل ذلك بكل السبل الممكنة، مع استمرار الاتصالات بين ممثليه وكل من موسكو وكييف.



تحذيرات روسية بشأن التصعيد مع إيران



وأوضح أوشاكوف أن بوتين اعتبر تمديد وقف إطلاق النار مع إيران قراراً صائباً يتيح فرصة للتفاوض ويسهم في استقرار الأوضاع.



وأشار إلى أن ترمب عرض تقييماً لنتائج المرحلة الأخيرة من المواجهة العسكرية، إضافة إلى آرائه حول الوضع الصعب الذي تواجهه إيران، مبيناً أن بوتين حذر من أن استئناف العمل العسكري ضد إيران ستكون له عواقب وخيمة على المجتمع الدولي بأسره، وليس فقط على إيران وجيرانها.



وأضاف: «تلتزم روسيا التزاماً راسخاً بتقديم كل الدعم الممكن للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الإيرانية، وقد قدمت عدداً من المقترحات لحل الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني»، لافتاً إلى أن ترمب وبوتين ناقشا أيضاً العلاقات الروسية الأمريكية وعدداً من المبادرات الاقتصادية، وشددا على مواصلة التواصل المباشر.



تحركات عسكرية أمريكية



وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن حاملة الطائرات جيرالد فورد يُتوقع أن تعود إلى ولاية فرجينيا منتصف الشهر القادم.



الرواية الإيرانية: الإفراج عن طاقم سفينة



في المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إن متابعات إيران أدت إلى الإفراج عن 6 من أفراد طاقم السفينة «توسكا» التي احتجزها الأمريكيون قبل أيام، موضحة أن الجهود مستمرة للإفراج عن 22 إيرانياً كانوا على متن السفينة.



التزام إيراني بتوجيهات القيادة



من جهة أخرى، أكد مجلس خبراء القيادة أن فريق التفاوض يمتثل لأوامر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وتوجيهاته، مبيناً أن الفريق يسير وفق الخطوط العامة المرسومة من المؤسسات العليا للنظام وبإشرافها.