كشف مسؤول أمريكي كبير، اليوم (الإثنين)، توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف على مذكرة التفاهم إلكترونياً.



ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول قوله إن ترمب وفانس وقعا مذكرة التفاهم، وكذلك فعل رئيس البرلمان الإيراني، موضحاً أن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن إيران.



وأشار إلى أن حركة المرور في مضيق هرمز ستشهد زيادة ملحوظة بدءاً من الآن، متوقعاً زيادة الحركة بشكل كبير خلال أسبوعين، لكنها ستستغرق وقتاً بسبب الألغام.



وذكر الجيش الأمريكي أن الحصار العسكري للموانئ الإيرانية لا يزال سارياً إلى حين استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار مع طهران، المقرر في 19 يونيو.



وشدد الجيش الأمريكي، في مذكرة إرشادية، على أن الحصار العسكري للموانئ الإيرانية لا يزال سارياً ويقيّد حركة جميع السفن الداخلة إلى هذه الموانئ والخارجة منها، موضحاً: «لا تحاولوا العبور حتى صدور توجيهات صريحة».



وتوقع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (الإثنين)، عقد لقاء في سويسرا (الجمعة) بين رئيسي وفدي التفاوض الإيراني والأمريكي لتوقيع مذكرة التفاهم.



وقال عراقجي: «بعد توقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا ستُعقد الجولة الأولى من المفاوضات، ونخطط لمسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق على أساس انعدام الثقة بسبب إخلال أمريكا سابقاً بالالتزامات». وأضاف: «أنجزنا مذكرة التفاهم وسيُنفذ جزء من بنودها اليوم وسينفذ الباقي بعد التوقيع عليها (الجمعة)».



وأشار إلى أن الاتفاق يتكون من مرحلتين، الأولى مذكرة التفاهم التي وُقعت، والثانية جولة مفاوضات لـ60 يوماً قابلة للتمديد، موضحاً أن الاتفاق النهائي ستُناقش فيه قضايا الملف النووي ورفع العقوبات وقد يتم التوصل لاتفاق بشأنها.