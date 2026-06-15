أغلقت السلطات الفرنسية اليوم (الإثنين) الجناح الإسرائيلي وعدة أجنحة لشركات إسرائيلية في معرض يوروستوري، أكبر معرض دولي للدفاع والأمن في أوروبا، الذي يُقام في ضواحي باريس من 15 إلى 19 يونيو الجاري.



وذكرت تقارير أن منظمي المعرض غطّوا وأغلقوا بعض الأجنحة الإسرائيلية بألواح خشبية، بعد امتثال الشركات جزئياً للقيود الفرنسية التي تحد من عرض الأسلحة الهجومية.



وأبلغت الحكومة الفرنسية إسرائيل في بداية يونيو بقرارها حظر المشاركة الرسمية الإسرائيلية في المعرض، بما في ذلك منع مشاركة ممثلي الحكومة الإسرائيلية، وحظر إقامة جناح وطني إسرائيلي، وتقييد الشركات الإسرائيلية بعرض أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي فقط، مع منع عرض الأسلحة والمعدات الهجومية.



ويأتي هذا القرار في سياق توتر متصاعد بين باريس وتل أبيب، خصوصاً على خلفية الحرب في غزة ولبنان، والانتقادات الفرنسية المتكررة للسياسات الإسرائيلية، حيث فرضت فرنسا قيوداً مشابهة في معارض سابقة، مثل معرض باريس الجوي عام 2025.



وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن القرار «مخزٍ» و«ذو دوافع سياسية»، مؤكدة أن بعض الشركات الإسرائيلية الكبرى، مثل رافائيل وإلبيت، ستستمر في المشاركة ضمن القيود المفروضة، بينما تأثرت شركات أصغر بإغلاق أجنحتها.



ويُعتبر معرض يوروستوري منصة عالمية مهمة تجمع أكثر من 1800 عارض من عشرات الدول، ويحضره آلاف الزوار والوفود الرسمية، ما يجعل القرار الفرنسي ذا تأثير رمزي وسياسي كبير على صناعة الدفاع الإسرائيلية.



يأتي هذا التطور وسط تصاعد التوترات الدبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل، ويعكس تحولاً في السياسة الفرنسية تجاه المشاركة الإسرائيلية في المعارض العسكرية الأوروبية.