فيما أكدت هيئة بريطانية وقوع حادثة على بعد 111 ميلاً جنوب شرقي عدن، توقّع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (الإثنين)، عقد لقاء في سويسرا (الجمعة) بين رئيسي وفدي التفاوض الإيراني والأمريكي لتوقيع مذكرة التفاهم.



وقال عراقجي: «بعد توقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا ستُعقد الجولة الأولى من المفاوضات، ونخطط لمسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق على أساس انعدام الثقة بسبب إخلال أمريكا سابقاً بالالتزامات». وأضاف: «أنجزنا مذكرة التفاهم وسيُنفذ جزء من بنودها اليوم وسينفذ الباقي بعد التوقيع عليها (الجمعة)».



وأشار إلى أن الاتفاق يتكون من مرحلتين، الأولى مذكرة التفاهم التي وُقعت، والثانية جولة مفاوضات لـ60 يوماً قابلة للتمديد، موضحاً أن الاتفاق النهائي ستُناقش فيه قضايا الملف النووي ورفع العقوبات وقد يتم التوصل لاتفاق بشأنها.



من جهة أخرى، ذكرت عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أنها تلقت تقريراً عن حادثة على بعد 111 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن باليمن، مبينة أن ناقلة نفط أبلغت عن اقتراب زورق صغير منها وإطلاقه النار عليها.



في حين، قال الجيش الأمريكي إن الحصار العسكري للموانئ الإيرانية لا يزال سارياً إلى حين استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار مع طهران، المقرر في 19 يونيو.



وشدد الجيش الأمريكي في مذكرة إرشادية على أن الحصار العسكري للموانئ الإيرانية لا يزال سارياً ويقيّد حركة جميع السفن الداخلة إلى هذه الموانئ والخارجة منها، قائلاً: «لا تحاولوا العبور حتى صدور توجيهات صريحة».



في المقابل، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الجيش يقلّص عملياته في لبنان وينتظر قرار المستوى السياسي.