بعد أن فرغت من الاحتفال بذكرى ميلادها الـ35 أمس، وتوجيه رسائل الشكر لمحبيها بهذه المناسبة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أُصيبت الفنانة التركية إيجي إرتيم نجمة مسلسل «شراب التوت» بالمرض بشكل مفاجئ، وفيما توقع أكبر المتشائمين أن تكون الأعراض متعلقة بالسهر والاحتفال الصاخب المرافق لذكرى ميلادها، إلا أن الفحوصات الطبية أكدت تعرضها لنوبة قلبية حادة في منزلها في إسطنبول، ورغم التدخل السريع للفرق الطبية في محاولة إسعافها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة لاحقاً بحضور والدتها في أقل من 24 ساعة على الاحتفال بذكرى الميلاد، ما شكل صدمة كبيرة لمحبيها.

رحيل صادم

عكس هذا الرحيل الصادم هشاشة الحياة خلف الأضواء، إذ كانت النجمة الراحلة تشارك متابعيها باستمرار كواليس تصوير أعمالها ويومياتها كمحبة للسفر واستكشاف العالم، لتتحول صفحتها المليئة بالحياة إلى دفتر عزاء رقمي.

من الموسيقى إلى الشاشة

ولدت إيجي إرتيم في مدينة سيفاس التركية في 1991، ولم تكن مجرد وجه درامي مألوف، بل امتلكت خلفية أكاديمية صلبة وشغفاً مبكراً بالفنون.

تخرجت النجمة الراحلة من قسم الموسيقى في جامعة ياشار بتخصص الأوبرا والغناء، ما منحها حضوراً صوتياً وأدائياً مميزاً، ولصقل موهبتها في التمثيل والانتقال إلى الشاشة التلفزيونية التحقت بمركز صدري أليشيك الثقافي العريق، وأتمت تدريبها الاحترافي الذي مهد لها الطريق نحو أدوار البطولة.

بطلة «شراب التوت».

أبرز المحطات

بنت الراحلة مسيرة متنوعة ومميزة، أثبتت خلالها قدرة استثنائية على التنقل بين الكوميديا والأعمال التاريخية والدراما المكثفة. وشكل مسلسل العروس الجديدة (2017-2018) انطلاقتها الحقيقية والمدوية عبر شخصية آفت الكوميدية المحبوبة التي رافقت الجمهور على مدار 63 حلقة.

وفي2025، حققت قفزة نوعية بانضمامها إلى المسلسل المتصدر لنسب المشاهدة شراب التوت (Kızılcık Şerbeti) بدور إيشيل توركان، وهو الدور الذي عزز انتشارها الإقليمي قبل رحيلها.

كما برزت في مسلسل «السيد الخطأ» في 2020 بشخصية جيزام سيزر إلى جانب النجمين جان يامان وأوزجي جوريل.

إلى جانب هذه النجاحات، تركت إيجي إرتيم بصمتها في أعمال أخرى مهمة، حيث أدت دور هانده في مسلسل «رائحة الصندوق» (2023-2024)، وشخصية فيردا دوغو في «السجين» (2021-2022)، وشاركت في العمل التاريخي «عاصمة عبد الحميد» (2019) بدور روبينا فاين، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف في المسلسل الشهير «التفاح الحرام» (2022) بشخصية ميريتش.