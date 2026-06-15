أصدرت محكمة بحرينية اليوم (الإثنين) حكماً بالسجن ١٠ سنوات وغرامة مالية على ١٢ شخصاً متورطاً في قضايا إثارة الفوضى والعمل لصالح إيران في اعتداءاتها على مملكة البحرين.



وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاماً في ١١ قضية تضمنت ارتكاب عدد من الأشخاص جرائم تأييد وتشجيع للاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين، والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، فضلًا عن نشر أخبار كاذبة وشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال العدوان الإيراني الذي تعرضت له البحرين.



وأشار إلى أن المحكمة قضت بمعاقبة ١٢ متهماً بالسجن ١٠ سنوات، وتغريم بعضهم مبلغ ألفي دينار، إضافة إلى مصادرة المضبوطات.



وكانت النيابة العامة قد تلقت عدداً من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات تؤيد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على البحرين، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن محظورة، إلى جانب نشر أخبار وشائعات كاذبة تهدف إلى الإضرار بالروح المعنوية للمجتمع البحريني وإثارة الفزع والإضرار بالأمن العام.



وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المسؤولين عن تلك الحسابات، وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي البلاغات، واستجوبت المتهمين واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة التي أكدت ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهم.



وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعاوى في عدة جلسات رُوعيت خلالها كافة الضمانات القانونية، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، إلى أن صدرت بحقهم الأحكام المذكورة.