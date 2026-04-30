عاد نجم نادي برشلونة رافينيا إلى دائرة اهتمام كبار الدوري السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بحسب ما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

3أندية تراقب رافينيا

وأوضحت أن ثلاثة من أكبر أندية الدوري السعودي تراقب مستقبل رافينيا، وهي مستعدة للمنافسة على ضمه، رغم أنها لم تقدم له عرضاً رسمياً بعد.

محاولة سابقة

وأضافت أنه في العام الماضي حاول أحد أندية الدوري السعودي إقناع رافينيا بالانضمام إليه، وقدم عرضاً لبرشلونة يقارب 90 مليون يورو، لكن اللاعب استمر مع «البلوغرانا» في النهاية.

مدة العقد والقيمة السوقية

ويمتد عقد رافينيا مع نادي برشلونة حتى 30 يونيو 2028، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ80 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

وشارك الجناح الأيسر، البالغ من العمر 29 عاماً، في 31 مباراة بقميص برشلونة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 19 هدفاً وقدم 8 تمريرات حاسمة.