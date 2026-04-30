ودّع وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل اليوم (الخميس) المهندس صالح التركي، بعد انتهاء الفترة الثانية من تكليفه أميناً لأمانة محافظة جدة، مثمناً مسيرته التي امتدت لنحو ثمانية أعوام في قيادة العمل البلدي بالمحافظة.

إشادة وزارية بمسيرة الإنجاز

وقال الحقيل، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، في منشور أرفقه بصورة تجمعه بالتركي: «نودّع اليوم معالي أخي صالح التركي بعد رحلة حافلة بالإنجازات والعطاء.. على مدى 8 سنوات، قاد مسيرة تطويرية في أمانة جدة أثمرت مبادرات نوعية وخدمات لامست حياة الناس، وأسهمت في تعزيز رفاهية المجتمع والارتقاء بالمشهد الحضري»، متمنياً له التوفيق في مسيرته القادمة.

8 سنوات من تطوير المشهد الحضري

ويُعد التركي من أبرز القيادات التنفيذية في القطاع البلدي، إذ تولى أمانة جدة منذ عام 2018، وقاد خلالها مرحلة إعادة هيكلة وتطوير انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، قبل أن يُمدد له لفترة ثانية.

وخلال فترة إدارته، ارتبط اسمه بحزمة من المبادرات، من أبرزها تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري، وتطوير البنية التحتية والخدمات البلدية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ودفع مسار التحول الرقمي، بما أسهم في رفع جودة الحياة في المدينة.

تحديات مستمرة وملفات معقدة

وشهدت الأمانة خلال فترة إدارته التعامل مع ملفات متعددة، من بينها معالجة آثار السيول والبنية التحتية المرتبطة بها، وتنظيم الأحياء العشوائية وإعادة تطويرها، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات البلدية في ظل التوسع العمراني والسكاني الذي تشهده جدة.

من القطاع الخاص إلى العمل البلدي

وينتمي التركي إلى خلفية إدارية واقتصادية، إذ برز اسمه في القطاع الخاص من خلال رئاسته لمجلس إدارة مجموعة نسما القابضة، قبل انتقاله إلى العمل الحكومي، حاملاً خبرات في إدارة المشاريع الكبرى والتشغيل المؤسسي.

ويُعرف بأسلوب إداري يرتكز على الحوكمة والانضباط المؤسسي، مع توجه لتسريع الإنجاز وتمكين الكفاءات، بما في ذلك دعم مشاركة الكوادر الوطنية في مواقع قيادية داخل منظومة الأمانة.