أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن الإنجازات التي تحققت على صعيد نمو التجارة البينية بين دول مجلس التعاون أكبر دليل على تذليل العديد من التحديات التي تواجه التجارة البينية بين دول المجلس، لافتاً إلى أنه بلغ حجم التجارة البينية بين دول المجلس عام 2024 نحو 146 مليار دولار، وبنسبة نموٍ سنوي بلغت 9.8%؛ ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه.



دور حيوي



وذكر البديوي، خلال اللقاء التشاوري الرابع عشر بين وزراء التجارة، ورؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، الذي عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي، أن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون يؤدي دورًا حيويًا في تحقيق الأهداف الوطنية لدول مجلس التعاون، وتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وأن اللقاء التشاوري الرابع عشر مع رؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون؛ يهدف إلى دعم هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره الفاعل في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.



منصة إستراتيجية



وأشار البديوي إلى أن هذا اللقاء الدوري يعد منصة حوارية إستراتيجية تجمع بين صانعي السياسات ومتخذي القرار من جهة، وبين ممثلي القطاع الخاص من جهة أخرى، ليشكل أعلى مستويات التواصل بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس، إضافة إلى معالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تواجه القطاع الخاص الخليجي.



وتطلع البديوي إلى أن يسهم هذا اللقاء في الوصول إلى مبادرات تسهم في دعم نمو القطاع الخاص في دول المجلس، ليكون محركًا اقتصاديًا قويًا يسهم في استقرار الاقتصاد والتنمية في دول المجلس، ويعزز مكانتها الدولية كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.