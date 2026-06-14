لم تعد الإكسسوارات تقتصر على الحقائب والمجوهرات، إذ برزت خلال المواسم الأخيرة صيحة جديدة تعتمد على تحويل الأحزمة إلى عنصر أساسي في الإطلالة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك «تنورة الأحزمة»، وهي تصميم يتكون من شبكة من الأحزمة المتداخلة تُرتدى فوق الفساتين أو التنانير أو السراويل، لتضيف بعدًا بصريًا لافتًا ولمسة جريئة ذات طابع فني ومستقبلي.

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وتعكس هذه الصيحة توجهًا متزايدًا في عالم الموضة نحو القطع الهجينة التي تجمع بين الأزياء والإكسسوارات، حيث لم يعد الحزام مجرد وسيلة لتحديد الخصر، بل أصبح عنصرًا زخرفيًا قادرًا على إعادة تشكيل هيئة القطعة بالكامل وإضفاء طابع مختلف عليها.

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ويعتمد نجاح تنورة الأحزمة على التباين بين البنية الهندسية الصلبة للأحزمة والخامات الناعمة للملابس التي تُرتدى أسفلها. لذلك ظهرت بتصاميم متنوعة تراوحت بين الشبكات المعدنية اللامعة والأحزمة الجلدية الرفيعة والنماذج ذات الطابع الصناعي المستوحى من الموضة المستقبلية.

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كما لاقت هذه الصيحة اهتمامًا واسعًا بين محبي الإطلالات الجريئة وصناع المحتوى، لكونها تمنح مظهرًا دراميًا لافتًا دون الحاجة إلى استخدام طبعات أو ألوان معقدة. وغالبًا ما تُنسق مع قطع بسيطة وأحادية اللون حتى تبقى الأحزمة هي العنصر البصري الرئيسي في الإطلالة.

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