لم تعد عروض الأزياء الراقية في باريس تقتصر على تقديم الملابس، بل أصبحت هذا الموسم أقرب إلى عروض فنية تنقل الحضور إلى عوالم من الخيال والأساطير. ففي أسبوع الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2026-2027، تبنت العديد من دور الأزياء مفهوماً يقوم على الهروب من الواقع عبر تصاميم مستوحاة من القصص الخيالية والطبيعة الساحرة، في توجه وصفه خبراء الموضة بأنه أحد أبرز ملامح الموسم.

وبرزت Chanel من خلال عرض مستوحى من أجواء الحكايات الكلاسيكية، حيث امتلأت المنصة بالزهور العملاقة والعناصر الطبيعية، بينما ظهرت الفساتين مزينة بالريش والتطريزات النباتية، مع حضور واضح للأقمشة الشفافة والدرجات الباستيلية مثل الليلكي والأخضر النعناعي، في محاولة لإضفاء إحساس بالرومانسية والهدوء.

أما Schiaparelli وBalenciaga، فقد قدمتا رؤية أكثر جرأة، من خلال تصاميم تجمع بين الخيال والتقنيات الحديثة، باستخدام خامات مبتكرة وأشكال نحتية غير تقليدية، لتؤكد أن الأزياء الراقية باتت مساحة للتجريب الفني بقدر ما هي مساحة للأناقة.