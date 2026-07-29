لفتت الإعلامية المؤثرة نهى نبيل الأنظار بإطلالة عصرية اختارت فيها بنطال الكابري باللون الأحمر، مؤكدة عودة هذه القطعة إلى واجهة موضة صيف 2026 بعد سنوات من الغياب.

وجاء البنطال بقصته الضيقة التي تنتهي أسفل الركبة، وهو التصميم الذي اشتهر في مطلع الألفية، إلا أنه عاد هذا الموسم بروح أكثر أناقة من خلال تنسيقه مع قطع بسيطة تمنح الإطلالة توازناً بعيداً عن المبالغة. واختيار اللون الأحمر أضفى جرأة وحيوية، ليصبح البنطال هو العنصر الأبرز في اللوك.

واعتمدت نهى نبيل تنسيقاً هادئاً سمح للبنطال بأن يتصدر المشهد، مع إكسسوارات محدودة ومكياج ناعم، وهو ما يعكس أحد أبرز توجهات الموسم التي تعتمد على إبراز قطعة واحدة قوية مقابل باقي العناصر البسيطة.

ويعد الكابري من أبرز صيحات صيف 2026، إذ عاد إلى عروض الأزياء وإطلالات النجمات بعد أن أعادت دور الأزياء العالمية تقديمه بقصات متنوعة وألوان جريئة، بدءاً من الأسود والأبيض الكلاسيكيين وصولاً إلى الأحمر، الذي أصبح من أكثر الألوان حضوراً هذا الموسم.