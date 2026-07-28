رغم ظهور عشرات الصيحات الجديدة هذا العام، يواصل فستان الساتان المعروف بـ«Slip Dress» الحفاظ على مكانته كإحدى أكثر القطع رواجاً، بفضل قدرته على الجمع بين البساطة والرقي، ما يجعله خياراً مفضلاً للنجمات وعاشقات الأناقة على حد سواء.

وخلال صيف 2026، عاد هذا التصميم الكلاسيكي بروح متجددة، إذ قدمته دور الأزياء بقصات أكثر انسيابية، مع تفاصيل مستوحاة من الأزياء الأرشيفية في تسعينيات القرن الماضي، مثل الدانتيل الناعم، والقصات المنخفضة على الظهر، والأقمشة اللامعة التي تضفي لمسة فاخرة دون مبالغة.

وساهمت إطلالات عدد من النجمات، من بينهن هايلي بيبر، في إعادة تسليط الضوء على هذا الفستان، إذ نسقنه بطرق عصرية بعيدة عن الأسلوب التقليدي، مثل ارتدائه مع بليزر واسع، أو صندل بسيط، أو مجوهرات ذهبية ناعمة، ليصبح مناسباً للمناسبات النهارية والمسائية على حد سواء.

ويؤكد خبراء الموضة أن نجاح فساتين الساتان يعود إلى مرونتها في التنسيق، إذ يمكن ارتداؤها في حفلات الزفاف، والسهرات، وحتى الإطلالات اليومية عند تنسيقها مع جاكيت جينز أو قميص أبيض مفتوح، وهو ما يتماشى مع توجهات الموضة الحالية التي تركز على القطع العملية القابلة للاستخدام بأكثر من طريقة.